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Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyorlar - DÜZCE

Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleri, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla 45 kilometrelik parkurda 8,5 saat sürecek yürüyüşe başladı.

05.01.2020 01:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 01:26
Bisikletçiler Kulübü üyeleri, şehitlerini anmak amacıyla 45 kilometrelik parkurda 8,5 saat sürecek yürüyüşe başladı.
Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Düzce Belediye Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, yürüyüş öncesi büyük bir Türk bayrağı açtı.
Kulüp Başkanı Selim Cicü, yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatta şehit düşenleri anmak ve anlamak amacıyla böyle bir organizasyonu planladıklarını söyledi.
Şehitleri anlamak için ne yapsalar az olduğunu belirten Cicü, "Gençlerimizin bu konuda farkındalığını artırmak için 4 yıl önce bu yürüyüş programlarına başladık. 4 yıl önce 2 kişi yürüdük. Sonra 3 olduk, 5 olduk. Bugün gördüğünüz üzere gayet kalabalık olduk. Daha da artacak. Biz bu farkındalığı artırıp insanların milli değerleri ve duyguları kaybetmemesini sağlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.
"22 Aralık 1914 Sarıkamış" yazılı pankart açarak güzergahta yürümeye başlayan katılımcılar, "Üşüyen var mı", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Katılımcılar, 45 kilometrelik parkuru Düzce Şehitliği'nde tamamlayarak 09.00'da düzenlenecek anma programında yer alacak.
Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyorlar - DÜZCE

Sarıkamış, Düzce, Güncel

Kaynak: AA


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