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Sarıkamış'ta 10 Kasım töreni düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle tören düzenlendi.

10.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:57Sarıkamış'ta 10 Kasım töreni düzenlendi
'ın ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde yapılan törende protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bayraklar yarıya indi.

Atatürk Anıtına Çelenk Koyma Törene Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Piyade Albay Ahmet İşler, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Osman Gül, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve TSK Temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KARS

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıkamış, 10 Kasım, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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