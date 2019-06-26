26.06.2019 11:08
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sarıkamış'ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sarıkamış

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiğ. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Sarıkamış 'ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiğ. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Sarıkamış İlçe Jandarma ekiplerince ülke genelinde "Kaçak-Sahte Alkol Uygulaması" kapsamında Sarıkamış Karakurt Köyü'nde icra edilen yol kontrollerinde Iğdır 'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan A.G.'ye ait ülkeye kaçak yollardan getirdiği tespit edilen 2 bin 800 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak A.G. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.G.'ye 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun 3/18 Maddesi gereğince yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma teşkilatımız tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - KARS
Kaynak: İHA
Kars , Jandarma , Sarıkamış , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:38 Araklı'daki selde hayatını kaybeden 78 yaşındaki vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
13:29 Sosyal medyadan uyuşturucu kullanmayı özendirmekten 4 yıl 2 ay ceza alan şahıs tutuklandı
13:26 Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
13:25 Domates yüklü tır köprüden uçtu: 1 ölü
13:24 Stop farı parçaları hırsızlara suçunu itiraf ettirdi
13:24 Arnavutköy'de yangında alevlerin arasında kalan çocukları itfaiye kurtardı
13:23 Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı