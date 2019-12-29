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Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem (2)OLTU'DA DEPREM KORKUTTUMerkez üssü Kars'ın Sarıkamış İlçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Oltu ilçesinde de hissedildi.

29.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:35
'ta 4.2 büyüklüğünde deprem (2)
OLTU'DA DEPREM KORKUTTU
Merkez üssü Kars'ın Sarıkamış İlçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem 'un ilçesinde de hissedildi. Saat 12.30'daki deprem ilçede yaşayanları korkuttu. Oltu İlçe Müdürü Adem Bektaş, Masada otururken bilgisayarım hızlı bir şekilde sallandı. Bir anda korkarak hemen dışarı çıktım Allah beterinden saklasın dedi.
Depremden çok korkan 8 yaşındaki Duruşah Öztaş ise Evdeydik böyle çok sallandık. Ben evden dışarı fırladım kapıyı açarken 'ölmek istemiyorum' diye bağırdım derken, lokantada yemek yerken depreme yakalandığını söyleyen Hasan Kara, Lokantada yemek yerken baktım deprem oluyor bende yemek tabağımı alıp dışarı çıktım, baktımki herkes dışarda diye konuştu.
Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Sarıkamış, Erzurum, Deprem, Oltu, Güncel

Kaynak: DHA


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