Haberler » 3. Sayfa » Sarıkamış'ta 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarının son firarisi yakalandı - Haberler

Sarıkamış'ta 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarının son firarisi yakalandı

Sarıkamış'ta Mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın cinayet zanlılarından sonuncusu da düzenlenen operasyonla yakalandı.

13.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:17Sarıkamış'ta 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarının son firarisi yakalandı
'ta Mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın cinayet zanlılarından sonuncusu da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde 19.05.2019 günü iki aile arasında meydana gelen kasten adam öldürme olayının firari 3 şüphelisinin yakalanması için özel bir ekip kurulmuştu. Yapılan titiz planlama takip ve çalışma sonucunda; 07.10.2019 tarihinde firarilerden biri, 08.10.2019 tarihinde de ikinci firari yakalanmış ve mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Olayın son firarisini yakalamak için yapılan çalışma sonucu; 11.01.2020 tarihinde son firari şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Kars Jandarma Komutanlığı'na getirilen zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Zanlının önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - KARS

Sarıkamış, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:39  Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz (2) - Haberler
18:39  Japon milyarder Maezawa, birlikte Ay'a yolculuk yapacak kız arkadaşı arıyor - Haberler
18:36  Almanya'da "Mimari Fotoğraflar" sergisi açıldı - Haberler
18:33  İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haberler
18:31  UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Haberler
17:47  Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
13.01.2020 18:46:09