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Sarıkamış'ta 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçede korona virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

28.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:45
Sarıkamış'ta 65 yaş üstü vatandaşlara sınırsız hizmet
AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları Başkanlığı, ilçede korona virüs nedeniyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor.

AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların istekleri, hassasiyetle yerine getiriliyor. Korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkışlarına sınırlama getirilen 65 üstü vatandaşlara gıda kolisi dağıtıyor. Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, 'Yeter ki vatandaşlarımız evde kalmayı sürdürsünler, biz kendileri için gereken tüm çalışmaları yapacağız' dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıkamış, AK Parti, Yaşam

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