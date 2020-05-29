Sarıkamış'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Sarıkamış'ta 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:48
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Sarıkamış'ta korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Sarıkamış'ta 7 camide sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara cami bahçesi girişinde maske dağıtıldı. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralına göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazını İlçe Müftü Vekili Engin Çelik kıldırdı. 74 gün aranın ardından Sarıkamış'ta binlerce vatandaş cuma namazını kıldı. Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar kontrollü olarak cami bahçesinden ayrıldı. İlk cuma namazında kent genelinde camiler doldu, taştı. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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