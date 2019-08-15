Haberler» Güncel» Haber

Sarıkamış'ta arazi kavgası yeniden alevlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan iki aile arasında yeniden silahlı kavga çıkması üzerine köyde güvenlik önlemi alındı.

15.08.2019 11:17 Sarıkamış'ta arazi kavgası yeniden alevlendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan iki aile arasında yeniden silahlı kavga çıkması üzerine köyde güvenlik önlemi alındı.

Çamyazı köyünde Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında yeniden kavga çıktı. Köydeki tarlada karşılaşan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan İ. Korkmaz ve R. Korkmaz yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde Korkmaz ailesine ait evde yanarak kül oldu.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde 19 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmış ve kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alınmıştı. - KARS

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:33   Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri bayramlaştı
13:31   TFF Başkanı Özdemir: Fikstür ve maç günü düzenlemeleri
13:31   Çavuşoğlu-Tunis ortak basın toplantısı
13:31   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ
13:31   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ
13:31   SPOR Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi
13:31   ADANA 2 günlük bebek uykusunda öldü