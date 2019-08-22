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Sarıkamış'ta bin 75 kenevir ele geçirildi

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 75 adet kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.

22.08.2019 12:51 Sarıkamış'ta bin 75 kenevir ele geçirildi
Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 75 adet kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.

Edinilen bilgilere göre; Sarıkamış Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda K.E. ile A.K.'nın ortak bahçesinde kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen boyları 40 ile 150 santim arasında 742 adet kök kenevir, yine R.Ö.'ye ait bahçede ise 333 adet olmak üzere toplam bin 75 adet kök kenevir ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kök kenevirlerden 15 adeti Kriminal Dire Laboratuvarına incelenmek üzere gönderildi. Kalan kenevirler ise jandarma ekiplerince yakılar imha edildi. Her iki olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 3 kişi ise jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS

Sarıkamış, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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