Sarıkamış'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Sarıkamış'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
20.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:02
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Sarıkamış ilçesi Köroğlu köyünde Aslan ve Yurt aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların patladığı kavgada kurşunların isabet ettiği Sema Aslan (35) ağır yaralandı.

Yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansa Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

Köroğlu köyünde iki aile arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavga sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma silahlı kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, köyün giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ise Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sema Aslan, Sarıkamış, Köroğlu, Kars, 3. Sayfa, Haber

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