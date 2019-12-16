Haberler » Güncel » Sarıkamış'ta 'Dijital çağda sosyal medya ve aile' konferansı - Haber

Sarıkamış'ta "Dijital çağda sosyal medya ve aile" konferansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, "Dijital çağda sosyal medya ve aile" konulu konferans verdi.

16.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:14Sarıkamış'ta
'ın ilçesinde Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, "Dijital çağda sosyal medya ve aile" konulu konferans verdi.
Sarıkamış Eğitim-Bir-Sen Temsilciliğince Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Said Ercan'ın yanı sıra Sarıkamış Eğitim Birsen Temsilcisi Berat Çelik, sendika üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ercan, burada yaptığı konuşmada teknoloji çağında hayali olmayan bir neslin yetiştiğini savundu.
Türkiye'nin sosyal medya kullanımında dünyada ikinci sırada olduğunun anlatan Ercan, şunları kaydetti:
"Türkiye'de 59 milyon internet kullanıcısı, 52 milyon civarında aktif sosyal medya kullanıcısı var. Yani insanlar gününün çok önemli kısmını telefonda ve sosyal medyada geçiriyor. Dünyada şu an 5 milyar telefon var. Dünyada internet kullanımı 4.3 milyar, sosyal medya kullanımı ise 3.4 milyar civarında. Türkiye'de ise 82 milyona yakın nüfusun içinde 76 milyon telefon var. Bu durum da hem insani ilişkileri ve hem de aile bağlarını çok ciddi oranda zedeliyor."

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:29 Tarım bakanı bekir pakdemirli türkiye'nin ithal ettiği at eti,eşek eti, domuz eti yoktur. - Haber
13:29 Msb mehmetçik, suriyeli çocukların geleceğini inşa ediyor - Haber
13:28 Çaldıkları motosikleti benzini bitince yaktılar - Haber
13:24 Cemil Alevli Koleji Toplum Hizmeti Projesi 3 yaşında - Haber
13:24 İlk İHA, KKTC'de göreve başladı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
12:04 Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı - Haber
11:58 İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:58 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastında kilit şüpheli Ukrayna'da yakalandı - Haber
16.12.2019 13:33:25