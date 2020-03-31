Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sarıkamış'ta jandarmadan korona virüs tedbirleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor.

31.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:09
Sarıkamış'ta jandarmadan korona virüs tedbirleri
Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor.

Korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulanmaya devam ettiği kentte ilçe jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri, ilçenin giriş-çıkış noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında görevlendirildi. Jandarma ve sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor, korona virüs hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Sağlık ekipleri, ateşi yüksek olan vatandaşları bir süre bekleterek yeniden ateşini ölçüyor. Ateşi normal olan vatandaşlar ise yollarına devam ediyor.

Özellikle son günlerde daha da artırılan denetimler vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar sosyal mesafeyi de koruyor.

Jandarmanın almış olduğu tedbirlerden memnun olduğunu belirten vatandaşlardan Serkan Ayaz, "Jandarma ekipleri ilçemizin giriş ve çıkışında sağlık ekipleriyle yoğun tedbir almışlar ateşlerimizi ölçüyorlar gayet güzel memnunuz. Görev yapan ekiplerimize teşekkür ederiz" dedi. - KARS
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıkamış, Jandarma, Kars, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sarıkamış'ta jandarmadan korona virüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:54: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haber 14:53: Hatay'da kaçak dezenfektan üretilen iş yerine baskın - Haber 14:53: İmamın 'koronavirüs' paylaşımı endişeye neden oldu - Haber 14:53: KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar hastaneye sevkedildi - Haber 14:53: KOCAELİ 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber