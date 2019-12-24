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Sarıkamış'ta kablo hırsızlığı

Sarıkamış'ta haberleşme ve nakil hattı kablo hırsızlığının zanlıları yakalandı.

24.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:22 Sarıkamış'ta kablo hırsızlığı
'ta haberleşme ve nakil hattı kablo hırsızlığının zanlıları yakalandı.

Sarıkamış Uzungazi Köyü'nde bulunan haberleşme ve nakil hattında meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili jandarma çalışma başlattı.

Valiliği kontrolünde İl Komutanlığı'nca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi.

Jandarma ekiplerince önceden adres bilgileri tespit edilen şüpheli 3 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli 3 kişi, kestikleri suç unsuru 30 metre nakil kablosu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Sarıkamış, Jandarma, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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