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Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe taşına taşınıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

04.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:35
'ın ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.
Kar yağışının ardından ilçede kar kalınlığı 30, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 80 santimetre olarak ölçüldü.
Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de Şehit Kemal Mutlu ve Halk Caddesi'ndeki ev ve iş yerleri sahiplerini uyararak bina çatılarındaki kar ve buz yığınlarını temizlettikten sonra caddelerde kar temizleme çalışması başlattı.
Havanın da soğuk olması nedeniyle erimeyip caddelerde biriken kar ve buz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.
Sarıkamış'ta kar kütleleri kamyonlarla ilçe taşına taşınıyor

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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