Sarıkamış'ta kar yağışı
Kar yağışından görüntüler Caddelerden görüntüler Otomobilde kar temizliği yapan vatandaş Bina çatılarından görüntüler Yolda yürüyen vatandaş KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, etkili oldu.
25.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:58
Kar yağışından görüntülerCaddelerden görüntülerOtomobilde kar temizliği yapan vatandaşBina çatılarından görüntülerYolda yürüyen vatandaş KARS - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar, etkili oldu.
Kaynak: AA