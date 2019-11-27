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Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

27.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:47

kara teslim, sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, öğleden sonra etkisini artırarak etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde önce gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerine kar yağışına bıraktı. Erken saatlerde başlayan kar, öğleden sonra her yeri beyaza bürüdü.

VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yabani kuşların yiyecek aradığı Sarıkamış kısa sürede yeniden beyaz gelinliğini giydi.

GECE SAATLERİNDE DE ETKİLİ OLACAK

Sarıkamış'ta kar akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan, otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.

İşte Sarıkamış'tan gelen görüntüler;

Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu

Sarıkamış, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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