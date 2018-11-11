Sarıkamış'ta Kayak Sezonu Öncesi Çalışmalar Sürüyor

Kayak sezonu öncesinde Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde yapımı devam eden yeni telesiyej sistemlerinin biran evvel bitirilmesi çalışmalar sürüyor. Kars Valisi Türker
Öksüz, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde görerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
'ın birlikte Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde inşaatı devam eden yeni telesiyej sistemleri, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programında etkinliklerin yapıldığı tören alanı ve yürüyüş güzergahında incelemelerde bulundu. Öksüz, ilgili firma yetkilisine inşaat çalışmalarının ve eksiklerin bir an önce bitirilerek kayak sezonuna yetiştirmeleri talimatını verdi.
Bir süre Kaymakam Yusuf İzzet Karaman'dan Sarıkamış ile ilgili bilgiler alan Vali Öksüz, daha sonra ilçeden ayrılarak Kars'a döndü. - KARS
Kars,Cıbıltepe Kayak Merkezi,Sarıkamış
11 Kasım 2018 Pazar 10:47