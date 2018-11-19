Sarıkamış'ta Kaynaşma Etkinliği

Sarıkamış
ilçesinde Vilayetler Birliği Ana Okulu yönetimi, bayan velilerle kaynaşma müzik ve eğlence programı düzenledi.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde hizmet veren bir otelde düzenlenen programa, okul müdürü Zehra Aladağ
, Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Erdoğdu, öğretmenler ile veliler katıldı.
Aladağ, yaptığı konuşmada, öğrenci, öğretmen ile veli üçgeninin eğitim için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Çocukları geleceğe hazırlamak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Aladağ, "Sizlerin bizlere emanet ettiğiniz çocuklarımız hepimizin geleceğidir. Bizler okul ve sizler veliler olarak bu sorumluluk bilinciyle birbirimizi daha iyi tanıyıp, daha iyi kaynaşarak el birliği ile çocuklarımızı en iyi şekilde ülkesine, vatanına yararlı bireyler yetiştireceğiz. Bu manada böyle müzik, eğlence programıyla bir araya geldik. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Okul Aile Birliği Başkanı Erdoğdu ise, okul ile velilerin bir aile haline geldiğini anımsatarak, "Hepimizin ortak amacı var, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Bu bağlamda bizlerin dertleriyle dertlenen, sevinçlerimizi paylaşan okul müdürümüze, öğretmenlerimize, çalışan personelimize, sizlerin adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, yöresel sanatçı Tarık Erdoğdu ve piyanist Savaş Yılmaz
eşliğinde veliler halay çekti doyasıya eğlendi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:37