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Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - KARS

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

21.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:08
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle 'ta ölçüldü.
Kar kalınlıkları 'da 12, Erzurum'da 7, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Palandöken'de 60, 'ta 55 ve Ergan'da 30 santimetre ölçüldü.
Kars'ta kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Sabah iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçları üzerinde biriken karları temizledi. Şehir merkezinde Kars Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı.
Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu. Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar branda ve örtü sererek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı.
Sarıkamış'ta kırağı güzel görüntüler oluşturdu - KARS

Doğu Anadolu Bölgesi, Sarıkamış, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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