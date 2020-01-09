Haberler » Güncel » Sarıkamış'ta kışlık giyecek yardımı - Haber

Sarıkamış'ta kışlık giyecek yardımı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocukları sevindirmeye hazırlanan Snowsonics, ilçede başlattığı "Kış Kampanyası" kapsamında Sarıkamış'lı çocuklara kış için özel hediyeler verildi.

09.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:15Sarıkamış'ta kışlık giyecek yardımı
'ın ilçesinde çocukları sevindirmeye hazırlanan Snowsonics, ilçede başlattığı "Kış Kampanyası" kapsamında Sarıkamış'lı çocuklara kış için özel hediyeler verildi.

İçerisinde kaban, bot, eldiven, atkı, bere, malzemelerinin bulunduğu paketleri ilçedeki öğrencilere dağıttılar.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Kararkurt, "Türkiye'nin en büyük kayak ve snowboard grubu olan Snowsonics'in Sarıkamış'taki iki okulumuza yaptığı spor malzemeleri yardımları ve ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimiz için getirdikleri hediyelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz." dedi. - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:48  Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber
16:48  Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Haber
16:48  Konak'ta cıvata yüklü kamyon, viyadüğe sıkıştı - Haber
16:48  Trabzon Havalimanı'ndan 3,7 milyon yolcu seyahat etti - Haber
16:47  Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 16:56:52