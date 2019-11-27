Haberler » genel » Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdü - Haber

Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdü

Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdüKARS - Sarıkamış kara teslim, sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.

27.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:50
'ta lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdü
KARS - Sarıkamış kara teslim, sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürüdü.
'ın Sarıkamış İlçesi'nde önce gün yağan yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerine kar yağışına bıraktı. Erken saatlerde başlayan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yabani kuşların yiyecek aradığı Sarıkamış kısa sürede yeniden beyaz gelinliğini giydi.
Sarıkamış'ta kar akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı en çok Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan, otel işletmecilerinin de yüzünü güldürdü.
Sarıkamış'ta lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdü

Sarıkamış, Sabah, Kars, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
13:11 2. Uluslararası KBRN Kongresi başladı
13:08 Erciyes'te kar sevinci
12:58 - ÖZEL) 'Numaracı köpek' vatandaşları seferber etti
12:50 6 dil bilen minik Maya ve Lara kardeşler görenleri hayrete düşürüyor
12:42 Tatil konseptli mücevher fuarı, Rus coğrafyasını Antalya'da toplayacak
12:27 Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
08:30 TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi
27.11.2019 13:12:18