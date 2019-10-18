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Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.10.2019 16:03Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzenlenen tören, Sarıkamış Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, yaptığı konuşmada, muhtarlar gününün önemine değindi.

Konuşmanın ardından protokol, muhtarların gününü tebrik etti.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı. - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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