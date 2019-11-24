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Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:40Sarıkamış'ta Öğretmenler Günü kutlandı
'ın İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasıyla başlayan etkinlikler, Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonunda devam etti.

Salonu'ndaki program Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının başladı. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Koşal, "Hiç bir meslek grubunda hissedemeyeceğiniz duyguları öğretmenlik mesleğinde hissedersiniz. Özellikle ilkokul öğretmenlerimiz minicik yavrularımızın eğitim-öğretiminde ve büyüyüp olgunlaşmasında büyük emek sarf ediyorlar. Sarıkamış'ta eğitim seviyesinin daha yukarılara çıkarmak için öğretmenlerimize ve bizlere büyük görev düşüyor. Bu konuda daha çok çalışarak ilçemizi hak ettiği yerlere taşımalıyız. Öğretmenler Günümüzde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görev başında ve emekli olmuş bütün öğretmenlerimize sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Erdal Karakurt'da, Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözünden yola çıkarak Öğretmenlik mesleğini icra ettiğiniz bu kutsal topraklar, altında vatan savunması için canlarını veren 90 bin vatan evladının yattığı yerlerdir. Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için çocuklarımızı vatan, millet sevgisiyle fazilet, fedakarlık, disiplin ve özgüvenle hazırlamak her öğretmenin asli vazifesidir. Bu düşüncelerle şehit olan ve hayatını kaybetmiş öğretmenlere, rahmet diliyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, görev başında olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, şiir, türkü ve oratoryonun sunumu sergiledi.

Program, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödül verilmesiyle sona erdi.

Etkinliklere, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı. - KARS

Mustafa Kemal Atatürk, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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