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Sarıkamış'ta orman yangını - KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

26.09.2019 16:10
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Çamyazı Sırıklılık mevkisinde bulunan ormanlık alandaki 383 numaralı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerleri olay yerine sevk edildi.
Köylülerin de desteğiyle 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık alan zarar gördü.
Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.
Sarıkamış'ta orman yangını - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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