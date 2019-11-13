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Sarıkamış'ta "Peygamberimiz ve Aile" konulu şiir yarışması

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası "Peygamberimiz ve Aile" konulu şiir yarışması düzenlendi.

13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20Sarıkamış'ta
'ın ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası "Peygamberimiz ve Aile" konulu şiir yarışması düzenlendi.
İlçe Müftülüğü binasında düzenlenen ve yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı şiir yarışmasında, Sarıkamış Şehit Taner Baran Ortaokulu öğrencisi Özcan İpkin 1'inci, Sarıkamış İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hilal Karabulut 2'inci, aynı okuldan Yusuf Engin Çelik ise 3'üncü oldu.
İlçe Müftü Vekili Engin Çelik, yaptığı konuşmada Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle birçok etkinlik yaptıklarını söyledi.
İlçe genelinde şiir yarışması düzenlediklerini ifade eden Çelik, "Öğrencilerimiz, Hazreti Peygamberimize ve ailesine olan aşklarını, duygularını, heyecanlarını yazdıkları şiirleri okuyarak dile getirdiler. Bizim nazarımızda öğrencilerimiz yazıp okudukları şiirlerin hepsi birbirinden güzeldi. Tabi yarışma formatı gereği dereceye giren kardeşlerimizi seçtik." dedi.
Yarışmaya katılan öğrencilere Sarıkamış Merkez Camisinde ödülleri verildi.
Ödül törenine, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İl Müftüsü Yusuf Eviş, din görevlileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Engin Çelik, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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