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Sarıkamış'ta sis ve kırağı - KARS

Yolda giden araçlardan görüntüler Bir sürücünün konuşması Sisle kaplı orman ve bitkilerden görüntüler Donan göl Amatör fotoğrafseverlerden görüntü Sarıkamış'ta sis ve kırağı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis ve kırağı etkili oldu.

16.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:14
Yolda giden araçlardan görüntüler
Bir sürücünün konuşması
Sisle kaplı orman ve bitkilerden görüntüler
Donan göl
Amatör fotoğrafseverlerden görüntü 'ta sis ve kırağı
'ın Sarıkamış ilçesinde sis ve kırağı etkili oldu.
Kars- karayolu Sarıkamış mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve trafik ekipleri, sis ve buzlanmadan dolayı sürücülere uyarılarda bulundu.
Sürücülerden Sezgin Yılmaz, Sarıkamış'a bu sene fazla kar yağmadığını hatırlatarak, "Bu memleket karsız olmaz birkaç güne kadar inşallah kar yağacak. Kış geldi,kar sis bu şekilde devam edeceğiz. "dedi.
Öte yandan sis ve kırağı ile kaplanan sarıçam ağaçları, bitkiler güzel görüntü oluşturdu.
Doğu'da kar yağışı ve sis
ERZURUM - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta kar yağışının ardından etrafı beyaz örtü ile kaplanan Benlihamet Tren İstasyonu'nda görsel şölen oluştu. Amatör fotoğrafseverler tren istasyonunda fotoğraf çekti.
Sarıkamış'ta sis ve kırağı - KARS

Sarıkamış, Düzmeşe, Erzurum, Kars, Güncel

Kaynak: AA


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