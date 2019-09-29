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Sarıkamış'ta tarihi binada yangın

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarihi binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

29.09.2019 13:18Sarıkamış'ta tarihi binada yangın
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarihi binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
İstasyon Mahallesi'nde, taş ve ahşaptan yapılan, uzun zamandır boş olan iki katlı tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangında, binanın çatı ve oda kısmında hasar oluştu.
Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında yaklaşık 40 yıl Rus işgalinde kalan ilçede Ruslar tarafından yapılan bina, uzun yıllar TCDD personel lojmanı olarak kullanılmıştı.

Sarıkamış, İtfaiye, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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