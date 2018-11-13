Sarıkamış'ta Tarihi Binalar Yok Oluyor

Kars Sarıkamış
'ta Rus dönemine ait eski yapılar birer birer yıkılıyor.
Her geçen gün yok olan tarihi binalar tehlike saçıyor. Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 40 yıl Rusların işgali altında kalan Sarıkamış'ta, tarihi köşkler, Katerina Köşkü, Rus dönemindeki tren garı, tren garı lojmanı tarihi evler kaderine terk edildi.
Hiç kimsenin sahip çıkmadığı tarihi binalar, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı yıkılarak kaybolacak. Vatandaşlar ise yetkililerin Sarıkamış'ta bulunan tarihi binalara bir an önce el atılmasını istedi. - KARS
Kars,Sarıkamış