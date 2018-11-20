Sarıkamış'ta Uyuşturucuyla Mücadele Semineri

20 Kasım 2018 Salı 14:07



20 Kasım 2018 Salı 14:07

Sarıkamış ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen seminere, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, kurum müdürleri, STK temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, cami imamları ile vatandaşlar katıldı.Uyuşturucunun yol açtığı toplumsal sorunlara dikkat çeken ekipler, geleceğin teminatı gençlerin uyuşturucu ve diğer tüm kötü alışkanlıklardan korunması için üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti.Toplumu duyarlı olmaya çağıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu konuda aile sorunları, psikolojik sorunlar ve arkadaş çevresinin çok önemli olduğunu ifade etti.Uyuşturucu bağımlılığının bir süreç olduğunu, özellikle gençlerin farkındalık oluşturmak için uyuşturucuya yöneldiğini hatırlatan ekipler, gençleri, madde kullanımından uzak tutmanın yollarını anlattı.Uyuşturucuya alışmamaları için çalışmalar yaptıklarını, bu konuda en büyük faktörün aile olduğunu dile getiren ekipler, ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenmesini, gittiği yerlere dikkat etmesini, çocuklarını ilgisiz ve sevgisiz bırakmamalarını tavsiye etti.