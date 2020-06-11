Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla bir mahallede gezinen boz ayı görenleri gülümsetti.

11.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:53
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla bir mahallede gezinen boz ayı görenleri gülümsetti.
İstiklal Mahallesi'ne inen bir boz ayı, yavrularıyla bir süre gezinerek yiyecek aradı.
Bir başka boz ayı ise karnını doyurmak için bir apartmana girdi. Ayıların yiyecek arayışı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yaşananlar mahalleli ile apartman sakinlerini güldürdü.
Son günlerde ilçede gece saatlerinde çokça görülen boz ayılar, insanlara zarar vermeden çöp konteynerlerinden buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurduktan sonra yaşam alanları olan sarıçam ormanlarına dönüyor. Sarıkamış’ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıkamış, Kars, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bursa’ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Melih Gökçek’in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor’da Nisa, Sercan’ın aynı takımda olma isteğini ’Yapamam’ diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Haberler››Güncel››Sarıkamış'ta yavrularıyla gezinen boz ayı gülümsetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:01: Kastamonu'da Türk Kızılay ekipleri 60 bin kişinin yüreğine dokundu - Haber 15:01: Ödüllü fotoğraf yarışması başvuru bekliyor - Haber 15:00: HDP önündeki eylemde 283'üncü gün - Haber 14:59: Kayseri'de bir apartmandaki karantina sona erdi - Haber 14:59: Hakkari Valisi Akbıyık, trafik kazasında yaralanan Kızılay Şube Başkanı Bozkurt'u ziyaret etti - Haber 14:41: Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak - Ekonomi 14:18: Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu - Haber 14:15: Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:52: AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu - Haberler