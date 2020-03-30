Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
30.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:24
Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü. Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. - KARS
İlçede etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü. Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. - KARS
Kaynak: İHA