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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

30.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:35
Sarıkamış 'ta yoğun kar yağışı
KARS - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü. Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarıkamış, Kars, Genel

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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı
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