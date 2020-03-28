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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında korona uygulaması

Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.

28.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:23
Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında korona uygulaması
Sarıkamış 'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri uygulamasa i görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücülere bilgilendirildi. Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1 saat süren uygulamada ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış, 3. Sayfa

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