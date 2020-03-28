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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında uygulama

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında uygulama Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.

28.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:10
Sarıkamış 'ta yoğun kar yağışı altında uygulama
KARS - Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri uygulamasa i görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücülere bilgilendirildi.
Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1 saat süren uygulamada ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu
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Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı altında uygulama

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış, 3. Sayfa

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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında uygulama

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