Menü
Haberler ›› Güncel ››Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor - Güncel

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sarıkamış'ta iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

18.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:49
Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
Sarıkamış 'ta iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye 'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri de sevindirdi. Cıbıltepe'de bulunan pistlerde 40 santim kar bulunurken, kayak severler de hafta sonu kayabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Son iki gündür Kars ve çevresinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden Susuz'a bağlı Çamyazı köyünün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için için il özel idaresi ekipleri çalışma başladı.

Sarıkamış'ta yağan karın ardından belediye de kar temizleme çalışmalarına başladı. Başkan Harın Hayali'nin talimatıyla belediye karla mücadele ekipleri ilçede ana yollar ve caddelerdeki karı temizledi. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Sarıkamış, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı