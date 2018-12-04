Sarıkamış'ta Yük Taşıyan Araçlar Denetlendi

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde ağır yük taşıyan araçlar üzerinde denetim yapıldı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şehirler arası karayolu üzerinde yük taşımacılığı yapan araç şoförlerinin yapmış oldukları çeşitli kural ihlalleriyle trafik güvenliğini olumsuz etkilemesi üzerine uygulama gerçekleştirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla yük taşımacılığı yapan araçların römorkların altına girmesini önleyecek arka ve yan koruma çerçevesiyle geceleri görünürlüğü ve fark edilmeyi arttıracak arka işaret levhası ve rektör reflektörler konusunda Sarıkamış Bölge Trafik denetleme istasyonunda ağır yük taşıyan araçlar denetlendi.
Kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.
Sıklıkla devam edecek uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği için yapıldığını belirten yetkililer, araç sürücülerini kurallara uyması konusunda uyadı.
Kars,Sarıkamış
04 Aralık 2018 Salı 15:41