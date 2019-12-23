Haberler » Güncel » Sarıkamış Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitlerine mevlit okuttu - Haber

Sarıkamış Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitlerine mevlit okuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

23.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:04 Sarıkamış Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitlerine mevlit okuttu
'ın ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Sarıkamış Ülkü Ocakları Teşkilatınca Sarıkamış şehitleri için Mevlid-i Şerif ve Kur'an tilaveti etkinliği düzenledi. Ülkü Ocakları binasında düzenlenen etkinliğe, teşkilat mensupları ile vatandaşlar katıldı.
Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle askerlerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinliklerinin başladığını söyledi.
Bilgin, bugünlerde Sarıkamış ve Türkiye'de hüzün olduğunu belirterek, "Bundan 105 yıl önce vatan uğruna Sarıkamış dağlarında şehit olan genç fidanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında ve tüm dünyada şehitlerimizin acısını hissetmek isteyenler, gece pencereyi açıp derin nefes alsın. Çünkü onların kefenleri kar, tabutları buzdu." diye konuştu.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26   Samsun Jandarma Komutanı Güven AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haber
17:25   Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber
17:24   TİKA'dan Irak'taki 15 Türkmen okuluna kırtasiye yardımı - Haber
17:23   Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
17:20   Erdemli'de bu yıl doğan bebek sayısı bin 500'ü geçti - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:28:41