Sarıkaya'da "Okuyan İlçe Okuyan Nesil" Projesi

Sarıkaya
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
öğrencilerde okuma bilinci oluşturmak amacıyla "Okuyan İlçe Okuyan Nesil" projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine rehber öğretmenleri tarafından seçilen kitaplar, Namık Kemal
Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen törenle dağıtıldı.
Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, okumanın önemine değinerek, "En etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin okumayı bir alışkanlık haline getirmeleri için bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş projenin hazırlanışı, amacı ve ödülleriyle ilgili bilgi verdi.
Sarıkaya, Güncel
Kaynak: AA