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Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı

Türkiye'nin konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi olan Sarıkeçili Yörükler, tek geçim kaynağı keçilerin yavrulamaya başlamasıyla oğlak besleme telaşına girdi.

23.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:38
Türkiye 'nin konargöçer yaşam tarzının son temsilcisi olan Sarıkeçili Yörükler , tek geçim kaynağı keçilerin yavrulamaya başlamasıyla oğlak besleme telaşına girdi.
Konya ve Karaman'daki yaylalardan 4 ay önce Mersin'e göç eden Sarıkeçili Yörükler, bugünlerde geçim kaynağı keçilerinin yavruladığı oğlakları büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.
Bir taraftan yavrularını emzirmekten kaçınan keçileri sürü içinde tek tek bulup, oğlakların anne sütü içerek beslenmesini sağlayan Yörükler, bir taraftan da doğumdan sonra yaşamını yitiren veya annesi tarafından kabul edilmeyen yavruları biberon ile besliyor.
"Oğlakları çocuk besler gibi besliyoruz"
Sarıkeçili Yörük Rukiye Bacak (52), AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlak döneminin başladığını ve bu yüzden çok mutlu olduklarını söyledi.
Kar, kış, çamur, yağmur demeden oğlakların hayatta kalabilmeleri büyük çaba sarf ettiklerini belirten Bacak, yaklaşık 200 oğlak doğduğunu kaydetti.
Bacak, "Yaklaşık 200-300 tane daha doğacak. Oğlakları çocuk besler gibi besliyoruz. Bir keçimiz ikiz doğurdu. Anne keçi birini kabul ederken diğerini etmedi. Bu yüzden birini sürekli biberon ile beslemeye başladık. Kıl çadırın içinde yatırıyoruz. Hava soğuk ise ateşin yanında ısıtıyoruz. Ölmesinler diye elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Rukiye Bacak, oğlakların yardım almadan beslenebilir hale gelmesiyle birlikte tekrar göç hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi. Sarıkeçili Yörükler’in oğlak besleme telaşı başladı

Kaynak: AA

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Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı
Etiketler : Yörükler, Türkiye, Anne, Güncel

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