Sarıkeçili Yörükleri Kışlaklarına Dönüyor

08 Kasım 2018 Perşembe 17:56



08 Kasım 2018 Perşembe 17:56

Anadolu'daki bin yıllık konargöçer yaşam tarzını sürdüren Sarıkeçililer, Konya ve Karaman yaylalarından kışı geçirecekleri Mersin'in sahil bölgelerine gelmeye başladı.Nisan ayı sonunda yaylalara göç eden, kışın yaklaşmasıyla da Akdeniz sahillerine inen Yörükler, göçlerinde artık genellikle motorlu araçlar kullanıyor.Göçerlerin son temsilcilerinden olan ve yaz mevsimini Konya ile Karaman yaylalarında geçiren Sarıkeçili Yörükleri de kış aylarında konaklayacakları Mersin'in Silifke, Erdemli, Gülnar ve Aydıncık ilçelerine gelmeye başladı.Sarıkeçililer Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir kültürün son temsilcilerinin her geçen gün artan sıkıntılarla yaşamlarını sürdürdüğünü anlattı. Yörüklerin yaylalardan sahillere, sahillerden de yaylalara beraberlerinde geçim kaynakları olan keçilerle yolculuk yaptığını ifade eden Gök, Akdeniz Bölgesi'nde yaklaşık 200 Sarıkeçili ailesi olduğunu söyledi.Ailelerin bir kültürü yaşatmaya çalıştığına dikkati çeken Gök, "Doğduğumuz günden bu yana hayvancılıkla uğraşıyor, göçüp konuyoruz." dedi.Gök, kış aylarını sahil bölgesinde geçirdikten sonra yeniden yaylaların yolunu tutacaklarını kaydetti.