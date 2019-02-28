28 Şubat 2019, 14:05
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Kadın Muhtar, Aracının İçinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar, otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kadın muhtar aracında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi Muhtarı ve yeni dönemde de aday olan Nuray Günaçar (45), Kızılkeçili yolundaki bir otomobil içerisinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aracında ölü olarak bulunan Günaçar, 25 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, "Son günlerde hakkımda asılsız ve mesnedsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmakta olup, haberi çıkaran kişiler kendilerine benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadırlar" demişti.

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ İFADE VERİYOR

Edremit Cumhuriyet savcılığı tarafından Günaçar'ın ölümü şüpheli bulurken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay gecesi Günaçar ile görüştüğü ileri sürülen 2 kişinin ifade verdiği öğrenildi.

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (6)
GEBZELİ: ulan muhtara 2500 maaş tabanca sigorta verirsen yakında birileri birilerini muhtarlık için miker bile olacak işmi muhtar ne la
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İRİN: ahiret pek yakın herkesin hesabını görecek Allah sonra sonsuz bir cehennem yada sonsuz bir cennet zerre iyilik zerre kötülük hepsi görülecek vayki cehenneme gidenlere şu 3 günlük dünya için cehenneme gidenlere onları o gün görmelisin hallerini artık kapılar kapanmış dönüş yok girin cehenneme yuvarlansınlar cehenneme sonsuza kadar içecekleride irindir
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BİRMUHTAR: Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı Allah rahmet eylesin
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.: O BÜR TARAFTA YENİDEN ADAY OLUR
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MEMLEKETİM: Ne hale geldik. Insan cani nekadar önemsiz oldu memleketimde.
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