Sarıkızla birlikte artık 5 ineği var

Sarıkızla birlikte artık 5 ineği varHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, saplandığı bataklıktan kurtaramadığı ineğini yalnız bırakmayarak 2 geceyi yanında geçiren Mehmet Emin Atasoy'a, 4 inek hediye edildi.

24.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:21
Sarıkızla birlikte artık 5 ineği var
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, saplandığı bataklıktan kurtaramadığı ineğini yalnız bırakmayarak 2 geceyi yanında geçiren Mehmet Emin Atasoy'a, 4 inek hediye edildi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Atasoy, "Şimdi sarıkızla birlikte 5 ineğim oldu. Bana dört tane inek geldi. Allah herkesten razı olsun çok mutluyum" dedi.
Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 10 çocuk babası Mehmet Emin Atasoy'un, geçen yıl 10 bin liraya satın aldığı ineği, evinin yakınında otlarken kayboldu. Atasoy, ineğini, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Nehil Sazlığı'nda bataklığa saplanmış halde buldu. İneğini kurtaramayınca da komşuları ile akrabalarına haber verdi. Yardıma gelenler de ineği bataklıktan kurtaramadı. Bunun üzerine Atasoy ineğinin yanından ayrılmadı. 2 geceyi ineğiyle bataklıkta geçirdi.
Köylülerin girişimiyle inek bataklıktan kurtarıldı. Atasoy da 'sarıkız' adını verdiği ineğini artık yanından ayırmayacağını söyledi. Atasoy'a bir sigorta şirketinden 2, Gaziantep ile Ankara'da yaşayan 2 hayırseverden de birer olmak üzere 4 inek hediye edildi.
Şimdi 5 ineği olan Atasoy, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İneğim iki gece bataklıkta kaldı. Köylülerin yardımıyla çıkarttık. 10 nüfusumun geçimini bu inekle sağlıyordum. Sağ olsunlar hayırseverler bana dört inek hediye ettiler. Şimdi sarıkızla birlikte beş ineğim oldu. Allah herkesten razı olsun çok mutluyum" dedi.
Atasoy'un yeğeni Galip Atasoy da amcasının bir inekle geçimini sağlamaya çalıştığını belirterek, "Köylülerinde yardımıyla amcamın tek geçim kaynağı olan ineğini kurtardık. Bu durum haber olunca Allah razı olsun tek inekle geçimini sağlayan amcam şimdi beş inek sahibi oldu. Amcam şu an çok mutlu" diye konuştu. Sarıkızla birlikte artık 5 ineği var

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Güncel, Haber

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