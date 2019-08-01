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"Sarıkızların" zorlu mera yolculuğu

Türkiye'de büyükbaş hayvan besiciliğinin önemli merkezlerinden Kars'ta, süt inekleri her gün bol çiçekli meralarda otlamak için kilometrelerce yol katediyor.

01.08.2019 10:07
Türkiye'de büyükbaş hayvan besiciliğinin önemli merkezlerinden Kars'ta, süt inekleri her gün bol çiçekli meralarda otlamak için kilometrelerce yol katediyor.
Sarıkamış ilçesine bağlı, Yağbasan, Çatak, Yayıklı, Hamamlı, Bozat, Ali Sofu köylerinde çobanlar, her sabah günün ilk ışıklarıyla süt ineklerini meralara çıkarıp akşam saatlerine kadar otlatmak için yaklaşık 20 kilometre yol katediyor.
Sürü halindeki süt ineklerinin tozlu yollardan geçerek meralara ulaştığı bu meşakkatli yolculuk, güzel görüntüler oluşturuyor.
Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, AA muhabirine, ineklerden en iyi süt verimi alabilmek için bu zorlu yolculuğun önemli olduğunu söyledi.
Birçok çiçek türünün olduğu meralarda süt ineklerinin otlatılması gerektiğini ifade eden Gök, şöyle konuştu:
"Bölgemizde çobanlar her gün ineklerini yaklaşık 12 saat, 2500 rakımlı mera ve yaylalarda otlatıyor. Tabii burada yüksek rakımda yetişen çiçekler ile beslenen ineklerde süt veriminin artmasıyla birlikte sütün kalitesi de ortaya çıkıyor. Kar yağana kadar her gün rutin olarak bu yolculuk yapılacak."

Sarıkamış, Yağbasan, Türkiye, Kars, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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