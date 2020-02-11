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Sarılar ve Taşağıl'a kreş yapılıyor

Manavgat Belediyesi Sarılar ve Taşağıl Mahallelerinde faaliyete geçirilecek olan kreşlerle ilgili çalışmaları başlattı.

11.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:50Sarılar ve Taşağıl'a kreş yapılıyor
Belediyesi ve Mahallelerinde faaliyete geçirilecek olan kreşlerle ilgili çalışmaları başlattı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, insan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Şükrü Sözen geçtiğimiz yıllarda Side ve Çolaklı Mahallelerinde açtığı kreşlere yenilerinin eklenmesi talimatını verdi. Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri Sarılar ve Taşağıl Mahallerinde faaliyete geçirilecek ola kreşlerin projelerini hazırladı. Her iki mahallede de mevcut hizmet binaları değerlendirilerek yapılacak olan kreşler bu yıl içerisinde hizmete açılacak.

Sarılar Mahallesi'nde 572 metrekare alan üzerine kurulacak olan kreşte 6 sınıf, 1 uyku odası, yemekhane, mutfak, revir faaliyet odası ve idari ofisten oluşacak. Kreşte 75 metrekarelik çocuk oyun alanının yanı sıra hobi bahçeleri, çocukların renkli, eğlenceli bir ortamda oyun oynadığı alanlar, kitap okuma alanları tasarlanacak. Farklı ve doğal materyaller olan ahşap kütük, yapay çim tepe ve ağaç kabuğu çocuk oyun alanında yer alacak. Çevresi estetik korkuluk ile çevrilecek olan alanda girişte güvenlik kulübesi yer alacak.

"Bu yıl içinde açılacak"

Taşağıl Mahallesi'nde yer alan 2 katlı hizmet binası değerlendirilerek faaliyete geçirilecek olan kreş ise 240 metrekare alan üzerine oturacak. Zemin katta girişte idari bölümler ve yönetim, yemekhane, mutfak bölümleri yer alırken, 1. katta ise 3 adet uzay sınıfı, deniz sınıfı ve orman sınıfı konseptli sınıflar, kreşte eğitim alacak olan minikler için tasarlanacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kreşlerin hızla tamamlanarak bu yıl içinde faaliyete açılacağını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemli. Manavgat'ta vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine belediye kreşlerimizin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. 2 yeni kreşimizin açılmasıyla kreşlerimizin sayısı 4'e çıkmış olacak" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Taşağıl, Sarılar, Güncel

Kaynak: İHA

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