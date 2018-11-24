Sarımazı Mahallesi'nde 30 Yıllık İçme Suyu Hattı Yenilendi

Kurulduğu günden bu yana sağlığımızı koruyacak adımlar ile vatandaş memnuniyeti odaklı projelerini sürdüren Genel Müdürlük, içme suyu hatlarında paslanmadan dolayı kayıp kaçak oranını yükselten bölgeleri tespit ederek uzun yıllardır kullanılan eski hatları yenilemeye devam ediyor.
Belen ilçesin bağlı Sarımazı Mahallesi'nde 30 yıldır kullanılan içme suyu şebeke borularını yenilemek amacıyla çalışma başlatan HATSU, eski içme suyu hatlarının oluşturduğu arızaları gidermek adına Güzel Yayla Sokak'ta 32'lik borular ile 300 metrelik içme suyu abone hattının döşendiğini ve mahalle sakinlerinin rahata kavuştuğunu aktardı.
Sarımazı
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:58