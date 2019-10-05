Sarımsağın faydaları: Hücreleri yeniliyor, zinde tutuyor!

Siyah sarımsak, filizlenmiş sarımsak, normal sarımsak ve farklı sarımsak türleri ile özel karışımlar yaparak sağlık bulabilir, mucize besin sarımsağın faydalarından istifade edebilirsiniz. Sarımsak hangi hastalığa iyi gelir? Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir?

7 GÜNDE DAMAR TIKANIKLIĞINI ÖNLEYEN MUCİZE BESİN

Sağlıksız beslenmenin doğal bir sonucu olan damar tıkanıklığı, sarımsağın mucizevi etkileri ortadan kalkıyor.

Sarımsak ve balın mükemmel uyumu ile damarlardaki tıkanıklık yerini sağlığa ve enerjiye bırakıyor. İşte sarımsak ve balın vücudunuza yaptığı müthiş etkiler.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Sarımsak, enfeksiyonlarla, enflamasyonla ve kronik rahatsızlıklarla mücadele etmek için kullanılıyor. Sarımsağın etkisinden tam olarak istifade edebilmeniz için onu çiğ şekilde tüketmelisiniz.

BAL SARIMSAK KARIŞIMI

Sarımsak tüketimini daha lezzetli ve daha sağlıklı hale getirmek için bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. 7 gün boyunca sarımsak bal karışımını tükettiğinizde karşılaştığınız sonuçlara inanamayacaksınız.

Dolaşım sistemi: Sarımsakta bulunan sülfür, diğer şifalı özellikleri ile bir araya gelerek dolaşım sisteminizi rahatlatıyor. Pıhtılaşmayı önleyen bu karışım damarlarınızın güçlenmesini sağlayarak varisli ve tromboz damar oluşumunu engelliyor.

Kötü kolesterol: Sarımsak bal karışımı tüketerek kötü kolesterolü kontrol altına alabilirsiniz. Kan dolaşımını temizlemeye yardım eden bu karışım, trigliserit seviyesinin de dengelenmesini sağlıyor.

Tansiyon: Kalp damar sağlığınızı tehdit eden yüksek tansiyon, bal ve sarımsak karışımı ileçözülüyor. Tansiyonun kontrol altına almak için her gün aç karna sarımsak bal karışımı tüketebilirsiniz.

Öksürük: Bal ve ezilmiş sarımsak karışımı ile öksürüğü kesebilirsiniz. Bu karışım aynı zamanda balgam sökücü etki göstermektedir.

Enflamasyon: Enflamasyon dengesizliği pek çok kronik hastalığın temelinde yatak nedendir. Sarımsak ve bal karışımı tüketerek kas rahatsızlıkları, artrit ve enflamasyonla mücadele edebilirsiniz.

Bağışıklık sistemi: Antifungal ve antimikrobiyal özellikleri olan sarımsak bal karışımı, vücudunuzu virüs ve bakteri gibi patojenlerden korur.

Grip ve soğuk algınlığı: Bal sarımsak karışımı tüm soğuk algınlığı semptomlarına karşı kullanılabilir. Virüslerle savaşmanıza yardım eden karışım, solunum yolunuzu da rahatlatır.

DOĞAL SARIMSAK BAL KARIŞIMI TARİFİ

Gerekli malzemeler: 1 bardak bal, 1 kapaklı cam kavanoz, 10 diş sarımsak

Yapılışı: Sarımsağı soyup küçük küçük dilimler halinde doğrayın. Balı ve sarımsağı cam kavanoza koyun Kavanozun kapağını kapatın, 1 hafta bekletin. 1 hafta sonra sağlıklı karışımı tüketime hazır olacak.

Uygulama:Sarımsak bal karışımını 7 gün boyunca her sabah aç karna 1 kaşık yiyin. 1-2 hafta ara verdikten sonratekrar aynı programı uygulayabilirsiniz.

SİYAH SARIMSAĞIN İNANILMAZ FAYDALARI

Amerika, Japonya ve Avustralya mutfaklarında popüler olan siyah sarımsak, fermente sarımsak adı ile de bilinmekte ve bir ay boyunca belirli ısıya maruz bırakılarak elde edilmektedir.

Bir ay boyunca fermente olan sarımsak, form değiştirerek siyah renge bürünüyor. Görünümü tamamen değişen sarımsak, sağlık açısından çok faydalı hale geliyor.

SİYAH SARIMSAĞIN ÖZELLİKLERİ

Sarımsakta fermantasyon sonrası güçlü antioksidan S-allilsistein oranı artar.İstenmeyen kokuya neden olan allicin ve alliin azalır. Gıda değeri artan sarımsağın istenmeyen kokusu gider. Siyah sarımsak, normal sarımsağa göre daha fazla tansiyon ve kolesterol düşürücü etkiye sahiptir.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI

Antiseptik, antiviral, antioksidan, antibakteriyel ve antifungal içeriği ile kronik hastalıkların ve dolaşım sistemi sorunlarının giderilmesine yardım eder.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Normal sarımsağa göre 2 misli antioksidan içerir.

Hücreleri yeniler.

Kötü koku oluşturmaz.

Serbest radikallerin zararlarını gidermeye yardım eder.

Antiseptik, antiviral, antioksidan, antibakteriyel ve antifungal yönünden çok zengindir.

Beyaz sarımsağa göre kanseri önlemede ve kolesterolü düşürmede daha etkilidir.

Enfeksiyonları önlemeye yardım eder.

Kalp damar sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Bakteri ve virüslere bağlı oluşan enfeksiyonları giderme yardım eder.

SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Aç karna en fazla 3 diş siyah sarımsak ağızda çiğnenebilir.

Kahvaltılarda kızarmış ekmeğe sürülür.

Yoğun egzersiz yapanlar smoothielerde kullanabilir.

Yemeklere eklenebilir.

Cam kavanozda 1 yıla kadar muhafaza edilebilir.

FİLİZLENMİŞ SARIMSAĞIN FAYDALARI

Tam sarımsağa ihtiyacınız olduğu anda sarımsaklarınızın filizlendiğini gördünüz ve tabi kullanmaktan vazgeçtiniz. Hatta zararlı olabileceğini düşünerek çöpe attınız. Peki bu yaptığınızın yanlış olduğunu biliyor muydunuz?

İltihap Sökücü Olarak Çalışır:

Bu araştırmalarda gözlenmiştir. Eğer iltihaplı bir ekleminiz ya da kasınız varsa, sarımsak yağı ile ovun.

Size Daha İyi Saç ve Deri Verir:

Sarımsağın antioksidan ve anti bakteriyel etkisi akne kaynaklı bakterileri yok ederek cildinizi temizler. Bazı veriler sivilcenize sarımsak sürdüğünüzde yok olduklarını göstermiştir. Yalnız bu yanma hissi yaratabilir. Ayrıca yine araştırmalar sarımsak jellerinin saç dökülmelerine iyi geldiğini gösterdi.

Mantar Tedavisinde Kullanılır:

Sarımsak aynı zamanda fungus ile de savaşır. Eğer ayağınızda mantar varsa, ayağınızı sarımsak suyuna batırın ya da ayağınıza kaşıntı yaratan mantar ile savaşması için çiğ sarımsak sürün.

Yiyeceklerinizi Korur:

Taze sarımsaktaki bu aynı anti bakteriyel oluşumlar besin zehirlenmesine yol açan salmonella ve E coli gibi bakterileri öldürür. Ama yine de sarımsağı yiyeceklerinizi temizleme için kullanmayın.

SARIMSAK KÖKENİ VE BİLEŞENLERİ

Alliaceae familyasına dahil olan, Allium cinsinden bir soğanlı bitki türü olan sarımsak (Allium sativum L.), çok eski yıllardan beri halk hekimliğinde tedavide kullanılmaktadır. Sarımsakta bulunan en önemli kimyasal bileşikler, sülfür (Allisin, Ajoen ve Diallylsülfür) bileşikleridir. Bunlardan Allisin; anti bakteriyel, anti fungal, anti parazitik ve antikarsinojenik özelliği kanıtlanmış bir maddedir.

25–100 cm yüksekliğe kadar boy atan sarımsak bitkisinin yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğanında kokulu bir yağ bulunur. Sarımsak yıllık bir bitkidir. Soğan, yabani soğan, zambak ve pırasa ile akraba olan sarımsak doğada yabani ortamda yetişmez. Tarih boyunca bir kültür bitkisi olduğu, olasılıkla güneybatı Asya'da doğada yetişen Allium longicuspis türünden türetilmiş olduğu düşünülmektedir.

Sarımsak başında % 84.09 su, %13.38 organik madde, %1.53 inorganik madde içerir. İçeriğinde ayrıca, 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit (bunlara vücut tarafından doğrudan sentezlenmeyip, gıdalarla alınması gereken aminoasitlerin tümü dahildir), germanyum, çinko, A, B1 ve C vitaminleri bulunmaktadır.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Kalp ve damar sağlığına sarımsağın faydası üzerine yapılan çalışmalarda genellikle toz, yağ ya da özüt formunda kullanılmıştır. Bu çalışmalarda sarımsağın trigliserid ve total kolesterolü %7-%8 kadar düşürdüğü gözlenmiştir. Bundan dolayı sarımsağın, damarların enflamatuar ve oksidatif stresten korunmasında oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Oksidatif stres, vücuttaki antioksidanların sayısının, çeşitli hastalıklara yol açan veya gelişimine katkıda bulunan serbest radikallerin sayısından az olması durumudur. Arttığında damar çeperlerinde plak birikimi oluşabilir veya var olan plakların hacmi büyüyebilir. Sarımsakta bulunan sülfür, oksidatif stresi azaltır, serbest radikallerin tahrip edici etkilerine karşı damarları korur.

Sarımsağın kalp ve damarlar için önemli olmasının bir diğer nedeni de pıhtılaşmayı önleyen "alojene" içermesidir. Alojene, kanda bulunan bazı hücrelerin (trombositler) yapışkan hale gelmesini önler ve damar içinde topaklanma riskini düşürür. Ayrıca sarımsakta bol miktarda bulunan B6 vitamini damarlara zarar veren homosistein seviyesini düşürür.

TANSİYONU DENGEDE TUTAR

Sarımsağa kokusunu veren "alliin" adlı bileşen, damarların daralmasına ve dolayısıyla kan basıncının yükselmesine neden olan "anjyotensin 2" adlı peptid hormonunu baskılar. Ayrıca kan inceltici özelliği ile kan dolaşımını kolaylaştırarak tansiyonun normal seviyelerde kalmasına yardımcı olur.

Tansiyonu düşürmek veya yükselmesini önlemek için sarımsak tüketirken dikkat edilmesi gereken 2 ana nokta var; ilki kanamanız varsa (adet dönemi gibi) veya olacaksa (ameliyat gibi) sarımsak tüketmemelisiniz. İkincisi ise kan basıncınız zaten düşükse sarımsak bunu daha da düşürerek sizi halsiz bırakabilir hatta bayılmanıza neden olabilir. Hipertansiyon tedavisi için düzenli ilaç kullanıyorsanız sarımsak takviyesi kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

BAKTERİLERE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Sarımsağın faydaları arasında anti bakteriyel ve antiviral özelliklerini de sayabiliriz. Sarımsak bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Hatta bazı araştırmalarda, antibiyotiğe dirençli bazı bakteriyel enfeksiyonların sarımsak tozu kullanılarak tedavi edilebileceği sonucu elde edilmiştir. Sarımsak, tek başına bakterilerden kurtulmamızı sağlamasa bile vücudun bakterilere verdiği tepkiyi güçlendirir ve korunma mekanizmasına destek olabilir.

KANSER RİSKİNİ AZALTIR

Düzenli olarak çiğ veya az pişmiş sarımsak tüketmenin, kolon ve mide kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini önemli oranda azalttığı yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Sarımsağın kanser hücresi oluşumu üzerine etkisi alanında yapılan 7 farklı çalışma, sarımsağın kolorektal kanser (kalınbağırsak kanseri) riskini %30'a kadar azalttığının altını çizmektedir.

ABD'de 41.000 kadınla yapılan bir çalışmaya göre düzenli olarak sarımsak, meyve ve sebze tüketen kadınlarda kolon kanseri görülme ihtimali, tüketmeyenlere göre %35 daha az olduğu ortaya çıkarılmıştır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Sarımsak tüketmek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Nezlenin yaygın olduğu kış aylarında ve üst solunum yolunu etkileyen bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direncini arttırmak için yiyeceğimiz sarımsak, bu hastalıklara karşı bizi koruyacaktır.

VÜCUDUN DEMİR DENGESİNİ KORUR

Sarımsağın faydaları alanında yapılan bazı yeni çalışmalar, sarımsağın demirin vücut tarafından metabolize edilmesine yardımcı olduğu yönünde sonuçlara sahip. Hücrelerde bulunan demirin, hücreden ayrılıp tekrar dolaşıma dönmesi için köprü işlevi gören "ferroportin" adlı protein miktarı düzenli sarımsak tüketilerek arttırılabilir.

CİNSEL YAŞAMA FAYDALARI

Sarımsak, pekçok kültürde afrodizyak olarak bilinir. Bedeni daha fazla nitrik oksit üretmeye teşvik eden sarımsak, kolestrolü azaltıp kan basıncını artırır. Bu özelliği ile viagradan daha etkili olduğu söylenir.

SARIMSAĞI YUTMANIN FAYDALARI

Sarımsak yutmak kişilere yüksek enerji verecektir ve gün boyu zindelik kazandıracaktır.

Halsizlik ve bıkkınlık gibi sıkıntıların giderilmesinde son derece faydalıdır.

Saç dökülmesi sıkıntısını giderecektir ve saçların parlak olmasını sağlayacaktır.

Cinsel gücü arttırdığı için özellikle iktidarsızlık sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına deva olacaktır.

Saçkıran hastalığına neden olan faktörlerin giderilmesinde faydalıdır. Bu sayede saçların daha güçlü ve gür olmasını da yarar sağlamaktadır.

Kireçlenmeye karşı faydalı olur. Vücutta var olan kesik ve yaraların iyileşme sürecini kısaltır.

Zehirlenme gibi durumlarda kişilerin yutması fayda sağlayacaktır. Bunun için kişinin ilk önce bilincinin açık olması gerekir.

Sarımsak yutmak kişilerde akciğer bronşlarının açılmasında fayda sağlamaktadır. Açılan bronşlar sayesinde daha rahat nefes alınıp verilecektir.

Gri soğuk algınlığı, nezle ve difteri gibi hastalıkların iyileştirilmesinde fayda sağlamaktadır.

Kabızlık sorunu olan kişiler için her gün gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulması önerilmektedir. Bu sayede bağırsalar da bulunan parazitlerin de yok olmasını sağlayacaktır.

Hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır ve bağırsaklar da bulunan kurtların düşürülmesinde faydalıdır.

Kanın sulanmasında fayda sağlar ve akışkanlığını arttırır.

Her gün düzenli olarak sarımsak yutmak kanser riskini engelleyecektir ve çitli hastalıklara karşı kişide direnç kazandıracaktır.

Doğal bir ilaç olarak görülen sarımsak vücudun ihtiyacı olan mineral ve vitamini karşılayabilecek niteliktedir.

Bağışıklık sisteminin de güçlenmesinde fayda sağlayacaktır.

Aşırı kilosu olan kişiler için sarımsak çok faydalıdır. Bunun için kişinin her gün sarımsak yutması önerilir ve uygun diyet listesi ile kilo verme süreci hızlandırılabilir.

Vücutta bulunan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar ve deri de bulunan olumsuzlukları giderir. Özellikle gençlerde çok görülen akne ve sivilce gibi cilt sıkıntılarını iyileştirir.

Kolesterol hastalığına karşı iyi gelir.

Oluşan kanser hücrelerinin yayılmasını ve büyümesini engeller.

İdrar söktürücü özellik yaratır.