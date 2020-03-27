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Sarımsak diyarı Araban sele teslim

Sarımsak diyarı Gaziantep'in Araban ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika boyunca yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

27.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:09
Sarımsak diyarı Araban sele teslim
Sarımsak diyarı Gaziantep 'in Araban ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika boyunca yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle cadde yol ve evler su altında kaldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 dakikalık şiddetli yağış ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar su altında kaldı, evlere su doldu. Cadde ve sokakları göle dönen ilçede yaşayan vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Belediye Başkanı Hasan Doğru'da sel suyu baskını olan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Mehmet Gökçek Mahallesi Muhtarı Hacı İlik her yağışta defalarca kez yetkililere müracaat ettiği halde hiç bir tedbirin alınmadığını söyledi. İlik, "Her yağmurda yollar ve caddeler suyla doluyor. Her seferinde yetkililere müracaat ediyorum, tedbir alınmasını istiyorum. Ama her seferinde aynı sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Bugün de 15 dakika etkili olan şiddetli yağış ilçe merkezindeki cadde ve sokakları göle çevirdi. Artık bu sorunumuza çözüm bulmasını istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Araban, Güncel

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