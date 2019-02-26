Sarımsak Hırsızları" Tutuklandı

Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde, 330 kilogram sarımsak çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Acarlar
Mahallesi'ndeki sebze meyve halinden yaklaşık 330 kilogram sarımsağın çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aynı mahallede olduğu tespit edilen şüpheli F.Ş. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Acarlar, İncirliova, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA