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Sarımsak için alerji uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, sarımsak alerjisi olduğunda soğan, pırasa, kuşkonmaz gibi diğer besinlere alerjik bulgular ortaya çıkabileceğini ifade etti.

10.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:02Sarımsak için alerji uyarısı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, sarımsak alerjisi olduğunda soğan, pırasa, kuşkonmaz gibi diğer besinlere alerjik bulgular ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Tekin Nacaroğlu yaptığı yazılı açıklamada son yıllarda besin alerjilerinin hem sıklığının hem de çeşitliliğinin arttığını kaydetti.
Genetik nedenler dışında çevresel etkenlerin tetiklediği kompleks bir hastalık grubu olan besin alerjisinin gelişmiş ülkelerde çocukların yaklaşık yüzde 5 ila10'unda görüldüğünün altını çizen Nacaroğlu, dünya genelinde 2 yaş altı çocuklarda besinlerin en önde gelen anafilaksi nedeni olduğunu aktardı ve "Sarımsak alerjisi nadir görülmesine rağmen tüketimine bağlı anafilaksi gibi hayatı tehdit edici ciddi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor" uyarısında bulundu.
Nacaroğlu, sarımsak alerjisinin kişide ortaya çıkardığı bulgulardan bahsederek, "Kliniğimize sarımsağa alerjisi olduğunu bilmeyen hastalarımız, sarımsak içeren gıda tüketimi sonrası aniden başlayan vücutta yaygın kızarıklık, kaşıntı, gözlerde-dudakta şişme, kusma, öksürük ve hışıltı şikayetleriyle geliyor" bilgisini verdi.

Anafilaksi bulgusu ile gelen hastalara acil müdahalesi yapıldıktan sonra şüpheli besinin bulunması amacıyla gerekli testlerin yapılması gerektiğine dikkati çeken Nacaroğlu, "Eğer sarımsak alerjisi şüphesi var ise kanda sarımsak için özgül alerji düzeyi bakılabilir ve cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırılır. Hastalarımıza anafilaksi gibi hayatı tehdit edici durumlarda kullanılmak üzere adrenalin otoenjektörü yazılıyor. Ayrıca sarımsak proteini diyetinden çıkartılarak izleme alınıyor. Sarımsağa benzer protein yapısı nedeniyle soğan, kuşkonmaz ve pırasa gibi zambakgiller ailesindeki diğer sebzeleri de dikkatli tüketmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Hikmet Tekin, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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