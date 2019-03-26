Sarımsaklı'lılar Palancıoğlu'nu Bağrına Bastı

Kaynak: İHA

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'nin şehre uzak yerleşim yerlerinden Sarımsaklı Mahallesi'nde vatandaşların sevgisiyle karşılandı.31 Mart seçimleri için gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Sarımsaklı'yı ziyaret etti. Burada mahallelinin sıcak ve samimi sevgisiyle karşılanan Başkan Palancıoğlu, kendilerine aynı şekilde güler yüzle karşılık verdi.Palancıoğlu, burada yaptığı konuşmada mahalle sakinlerinin isteklerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Buranın ihtiyaçları belli. Bizden ne istiyorsanız, ihtiyaçlarınız ne ise burada yaşayanları mutlu etmek için gece gündüz o projeleri yapmak için çalışacağız." dedi.Mahalleye daha önce gelmek istediklerini ifade eden Palancıoğlu şunları söyledi: "Biz sizi aslında daha önce ziyaret edecektik. Suyla ilgili sorununuz vardı onun çözümünü Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi ile giderdik. Bin 200 metrelik yeni su hattı KASKİ tarafından döşendi. İnşallah gelecek hafta yeni bir su kaynağından buraya içme suyu gelecek. Buranın su kalitesinin raporlarını inceledim, sıkıntı yok. Sadece sertliğiyle ilgili sizin beğenmediğiniz kısmı var. İnşallah yeni hatla birlikte sertlik derecesi de düşecek. Daha göreve gelmeden sorunlarınıza çözüm bulmak için çalışmalara başladık. İnşallah elimizden geldiğince de devam edecek."AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, "Memduh Büyükkılıç başkanımızı Büyükşehir Belediyesine gönderirken, şehirciliğin doktoru diye ifade ettiğimiz harita mühendisi, şehir plancısı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanımız da Melikgazi'de teşhisi koyup, tedaviyi uygulayacak. Böylelikle mahallelerimizdeki sorunları çözüme kavuşturacak. Bu nedenle hem Memduh başkanımıza hem de Mustafa başkanımıza desteğiniz büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ta, Cumhur İttifakı'nın oluşmasıyla ilgili, "Suriye sınırımızda mücadele ettiğimiz YPG/PYD, 15 Temmuz'da kendi meclisini bombalayacak kadar şirazeden çıkan hainleri, ABD Başkanının 'Türkiye dediğimizi yapmazsa ekonomisini felç ederiz' türünden açıklaması, işte bütün bunlar ülkemizin beka meselesidir. Bu yüzden 31 Mart sadece bir yerel seçim değildir." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından mahallelinin görüş ve talepleri dinlenirken, hatıra fotoğrafı çekinme istekleri geri çevrilmedi. - KAYSERİ